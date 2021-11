La novia era GM pero Ford logró impedir la boda con Rivian

GM apuntó a Tesla en octubre cuando dijo que tomará la delantera en las ventas de vehículos eléctricos lanzando una nueva SUV eléctrica con un precio de US$ 30.000, más barata que el sedán Model 3 de Tesla.

Ford se ha comprometido a invertir US$ 30.000 millones en vehículos eléctricos hasta 2025.

Rivian

Toda esta apuesta por los vehículos eléctricos sucede cuando las camionetas y SUV provistos de motores nafteros (combustión) continúan impulsando las ganancias de los fabricantes de automóviles de Detroit.

Las ventas de vehículos eléctricos siguen representando una pequeña parte de las ventas totales de vehículos a nivel mundial, aún cuando aumentan bastante, en su segmento híbrido en especial.

A nivel mundial, las ventas se duplicaron en septiembre 2021 respecto a septiembre 2020: 9% del total de vehículos vendidos, según una investigación de Morgan Stanley. Pero en USA la fuerza de vehículos eléctricos sumó 3,6% del total.

Pero es el futuro. Y así llegó Rivian, una alternativa a Tesla o, al menos, una empresa que tiene todo lo eléctrico bastante mejor resuelto que Ford y GM, al menos en la relación con los consumidores premium, que son los que más demandan la nueva tecnología.

Rivian ha recaudado US$ 10.500 millones en los mercados privados desde principios de 2019, y ya comenzó a vender su primera camioneta totalmente eléctrica, que compite con Ford F-150 y Chevrolet Silverado.

Amazon.com Inc., reveló que posee el 20% de Rivian, quizás por la feroz competencia personal que hay entre Elon Musk y Jeff Bezos.

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, mostró su compromiso cuando en julio llegó a la cápsula espacial para su primer vuelo al espacio, en un SUV Rivian.

RJ Scaringe.jpg RJ Scaringe, fundador de Rivian rumbo a Wall Street.

El secreto

WSJ reconstruyó la historia de Ford vs. GM en Rivian.

La empresa de Irvine, California, que se convirtió en Rivian Automotive fue fundada por RJ Scaringe en 2009, cuando terminó su doctorado en Ingeniería Mecánica en el Instituto de Tecnología de Massachusetts.

Hijo de un ingeniero, Scaringe estuvo obsesionado con los autos desde muy joven cuando creció en Florida. Luego él se enteró de los impactos ambientales negativos de los automóviles y su militancia ecológica no sólo le hace vestir indumentaria ecológica Patagonia sino que incorporó al directorio a un ex director ejecutivo de Patagonia.

La compañía se propuso fabricar un automóvil deportivo. Pero luego giró hacia las camionetas pickup eléctricas y los SUV, un mercado más grande.

“No solo es el segmento más popular y de más rápido crecimiento, sino que también es el menos sostenible”, explicó Scaringe, quien reorganiza una fábrica en Normal, Illinois, que Rivian compró a Mitsubishi Corp. en 2017.

Desde principios de 2020 hasta junio 2021, la compañía registró una pérdida operativa de US$ 2.000 millones y estimó una pérdida en el siguiente trimestre de entre US$ 725 millones y US$ 775 millones, según un documento de la empresa. Pero no es un problema.

Rivian lanzará 3 modelos a finales de 2021:

la camioneta eléctrica R1T, que comenzó a entregarse a los clientes en septiembre;

el SUV mediano llamado R1S que se presenta en diciembre; y

un camión de reparto eléctrico diseñado y construido para Amazon, que le encargó 100.000 unidades, que se entregarán hasta 2025.

Los tres vehículos se producirán en la fábrica de Illinois pero ya está buscando ubicaciones para una nueva fábrica en otro lugar.

Rivian sigue la estela de Tesla: vender vehículos directamente a los consumidores, sin pasar por la red tradicional de distribuidores y construir su propia red de cargadores rápidos para que los utilicen los conductores: la preocupación de los compradores de eléctricos es no tener suficientes lugares para enchufar sus vehículos.

Ford y GM se interesaron en Rivian en un momento en que ambos estaban nerviosos por el ascenso de Tesla.

Ford y Rivian tomaron contacto en septiembre de 2018, cuando el entonces presidente de Operaciones Globales de Ford, Joe Hinrichs, se reunió con Scaringe en la sede de la startup en Detroit.

Pero Hinrichs se inició en la industria automotriz en GM, donde llegó a gerente de planta.

Joe Hinrichs, buen negociador, acostumbrado a dialogar con los sindicatos de United Auto Workers, cortejó a Rivian, que mantenía conversaciones con GM.

El nexo fue el ex presidente ejecutivo de GM, Rick Wagoner, inversionista pionero en Rivian y mentor de Hinrichs cuando estaba en GM.

2021 Rivian R1T Pickup - ALL YOU NEED TO KNOW (Exterior, Interior, Specs, Price)

El equipo de liderazgo de Ford quería ver más de cerca el enfoque de Rivian, aprender de su cultura de inicio y potencialmente usar su tecnología para respaldar al menos un modelo eléctrico futuro, dijo Hinrichs.

Los ejecutivos de Ford vieron potencial en Rivian, pero el momento no era el adecuado para Ford: después de incumplir los objetivos de ganancias, estaba bajo presión de Wall Street para impulsar el flujo de caja.

“Le dije, 'Escuche, las cosas pueden cambiar rápidamente”, dijo Hinrichs.

GM ya tenía su propio sistema de vehículos eléctricos y camionetas enchufables. Sus ejecutivos vieron una asociación con Rivian como una inversión estratégica para permitir a GM trabajar en vías paralelas hacia el mercado.

A principios de 2019, Scaringe se reunió con la directora ejecutiva de GM, Mary Barra, y el presidente Mark Reuss. En febrero de 2019, Amazon lideró una ronda de financiación de US$ 700 millones en Rivian.

La presencia de Amazon avivó el interés de Ford. El presidente ejecutivo Bill Ford Jr. se reunió con Scaringe: ambos graduados de MIT. Scaringe diría más tarde a WSJ que había respetado durante mucho tiempo la inclinación ambiental de Ford.

A principios de marzo de 2019, Scaringe le dijo que Ford podría llegar demasiado tarde, contándole lo de GM.

“Que te hayas comprometido con alguien no significa que debas casarte con ellos”, dijo Hinrichs que le dijo a Scaringe.

Hinrichs le dijo a Scaringe que si no acordaba en algunas semanas con GM, podrían reunirse en Seattle, donde por pura coincidencia ambos ejecutivos debían estar en una misma fecha para encuentros que cada uno tenía previsto. Pero podían regresar juntos en el jet Gulfstream de Ford.

Las conversaciones de Rivian con GM ya estaban avanzadas. Se habían filtrado rumores en la prensa y había preparativos para anunciar el trato.

Pero los ejecutivos de Rivian tenían dudas. Sintieron que los términos de GM podrían ser onerosos en el futuro, y pensaron que Ford podría ser un socio más flexible.

Scaringe y Hinrichs pasaron el vuelo de 4 horas y media enviando mensajes de texto y correos electrónicos con sus equipos mientras trabajaban en un acuerdo.

De noche, el avión Ford aterrizó en la terminal de aviones corporativos en los suburbios de Detroit por la noche.

Mientras el avión rodaba hacia un hangar utilizado tanto por Ford como por GM, los ejecutivos vieron otro avión fuera del hangar y 2 Cadillac Escalades negros, vehículos de GM.

Hinrichs solicitó que acercaran un Lincoln Navigator, de Ford, junto al avión. Cuando se abrió la puerta, Scaringe bajó corriendo y entró en el Navigator, manteniendo la cabeza gacha mientras Hinrichs cargaba los equipajes.

Las negociaciones continuaron hasta las 4:00, cuando casi amanecía y se anunció en abril de 2019.

La inversión original de Ford fue de US$ 500 millones pero luego llegó hasta US$ 1.200 millones. Eso significa que podría obtener un retorno de más de US$ 7.000 millones de su inversión si la valoración de Rivian al abrir en bolsa es de US$ 70.000 millones.

Hinrichs ya no está con Ford porque se jubiló en 2020. Pero la asociación estratégica Ford-Rivian permanece intacta pero Ford canceló los planes para un SUV de Lincoln usando la plataforma de Rivian y renunció a su asiento en el directorio de la startup.

GM lanzará su propia camioneta eléctrica, la GMC Hummer, que competirá con la camioneta de Rivian.