Google festeja en publicidad y no tanto en la nube

Desde el comienzo de la pandemia, Google atrajo a más comerciantes a que vendan en su servicio de compras y publiquen anuncios de productos en la búsqueda.

La compañía dijo que aumentará sus acciones en circulación en una proporción de 20 a 1, con el objetivo de atraer a los numerosos pequeños inversores que acudieron en masa al mercado de valores durante la pandemia. Las acciones estaban listas para superar su récord alcanzado en noviembre 2021.

“La razón de la división es que hace que nuestras acciones sean más accesibles”, dijo Ruth Porat, directora financiera de Alphabet, en una conferencia telefónica con presentadores de televisión. “Pensamos que tenía sentido hacerlo”.

La nube

Google / Alphabet Inc. sigue muy por detrás de Amazon.com Inc. (AWS) y Microsoft Corp. en el negocio de computación en la nube, de rápido crecimiento.

Las empresas de la nube compiten en varios frentes (velocidad, funciones, confiabilidad), pero una parte clave del plan del director ejecutivo de Google Cloud, Thomas Kurian, es convencer a los clientes de que la infraestructura de la nube de Google es más confiable que la de la competencia.

Los analistas de la industria de la nube dicen que medir el tiempo de inactividad relativo de los servicios de la competencia es casi imposible debido a

la escala de las redes, la diversidad de servicios que ofrecen y la combinación compleja de factores que conducen a fallas.

Corey Quinn, economista jefe de la nube en Duckbill Group, que trabaja con empresas para reducir sus facturas de AWS, dice que Amazon y Google Cloud están "codo a codo con respecto a la confiabilidad", con Azure, de Microsoft, a la zaga a causa de importantes interrupciones durante 2020. (Microsoft dice que otorga a los clientes créditos cuando ocurren interrupciones).

Pero Google enfrenta desafíos técnicos. Cuando la empresa comenzó a construir su sistema global de centros de datos, el objetivo era servir sus propios productos tecnológicos orientados al consumidor. Su diseño se adaptaba bien a la tarea de mantener la búsqueda, el correo electrónico y la transmisión de video de Google funcionando en todo el mundo.

Pero usar las mismas granjas de servidores como la columna vertebral de una red de computación en la nube presenta un nuevo conjunto de complicaciones técnicas, y resolver esa tensión ha sido un enfoque de ingeniería importante para Kurian.

La computación en la nube se encuentra en un segmento de la industria tecnológica donde todos anticipan un crecimiento enorme. El mercado de la nube crecerá alrededor de 30% anual hasta 2025, cuando alcanzará los US$ 400.000 millones, según la empresa de investigación IDC.

En 2020, Amazon controlaba el 41% del mercado de la nube pública, Microsoft tenía el 20% y Google tenía el 6%, según Gartner.

La capacidad de almacenamiento de la nube permite a las organizaciones monitorear grandes volúmenes de data, así como aplicaciones complejas e interconectadas para identificar actividades sospechosas. Capacidad de almacenamiento en la nube, un negocio formidable.

El monopolio

Por otra parte, el Movimiento por la Web Abierta, un grupo de empresas editoriales y de tecnología publicitaria en Alemania que prefieren no ser identificados por temor a represalias de parte de Alphabet Inc. , presentó una denuncia ante la Oficina Federal de Monopolios de Alemania.

El grupo instó a un examen de cómo Google puede frenar la capacidad de los editores para recopilar datos que orienten anuncios, según un comunicado enviado por correo electrónico.

Google ofreció en enero controlar su servicio News Showcase para calmar un enfrentamiento con la autoridad regulatoria alemana, que está ejerciendo nuevos poderes para investigar y prohibir las prácticas de grandes tecnologías que considera anticompetitivas.

La investigación actual se centra en los contratos de Google con los editores del servicio de noticias y cómo se mostraría en los resultados de búsqueda de Google. El Movimiento por la Web Abierta quiere que los investigadores también se sumerjan en un conflicto sobre cómo los cambios de Google en el seguimiento de los usuarios pueden dañar la forma en que los editores recopilan datos sobre los usuarios para ganar dinero con los anuncios. Google dice que su plan es mejorar la privacidad de los usuarios.

El rechazo de los reguladores y editores ya ha obligado a Google a abandonar los planes iniciales para eliminar gradualmente las cookies de terceros que ayudan a los anunciantes a identificar a los clientes con anuncios de sitios web que visitaron anteriormente y monitorear qué anuncios los convencieron de comprar.

Google ahora planea reemplazar las cookies clasificando a las personas según sus áreas de interés, preservando la privacidad al proporcionar un registro menos específico de los sitios web que visitan las personas.

Sidewalk Infrastructure Partners.png Carreteras autónomas: Sidewalk Infrastructure Partners estrena en Michigan.

Sidewalk

¿Y cómo van los otros proyectos de diversificación de Alphabet? Después de que Alphabet Inc. dejara de lado los planes para construir su propia ciudad y cerrara la empresa a cargo del proyecto, un grupo de exempleados creó Sidewalk Infrastructure Partners LLC, con ambiciosos proyectos de infraestructura, incluida

la construcción de carreteras especializadas para automóviles autónomos,

un proyecto de red inteligente en expansión y

la implementación de tecnología para ayudar a las ciudades a construir redes inalámbricas 5G.

Sidewalk Infrastructure Partners (SIP) recaudó US$ 400 millones de StepStone Group Inc., una firma de inversión del mercado privado, acción que valora el negocio, conocido como SIP, en US$ 1.250 millones, dijo un conocedor de la situación a Bloomberg.

La idea de SIP provino de Sidewalk Labs, la compañía de ciudades inteligentes que Google creó en 2015 como un proyecto futurista. El proyecto insignia de Sidewalk fue Quayside, un plan para desarrollar un sitio de 48.562 m2 en Toronto para exhibir varias ideas urbanas de alta tecnología. Construir una ciudad desde cero era un objetivo de Alphabet para experimentar con la innovación urbana, dijo Jonathan Winer, cofundador y codirector ejecutivo de SIP. Sin embargo, “a serie de sistemas de infraestructura qnecesitaban innovación ahora, no dentro de 10 años”, agregó.

En 2019, Winer y varios otros empleados de Sidewalk se marcharon para formar SIP, con proyectos grandes y técnicamente sofisticados. Lo curioso fue que Alphabet y Ontario Teachers Pension Plan fueron los inversores iniciales aunque ninguno participó en la reciente ronda.

SIP opera a veces como una empresa de capital de riesgo y a veces como un operador de proyectos propios:

va desde una carretera de 64,3 Km. en Michigan (entre Detroit y Ann Arbor), diseñada para vehículos autónomos y conectados -el 1er. tramo se inaugurará en 2022-;

a invertir US$ 100 millones en un proyecto en California que utiliza termostatos y enchufes inteligentes para compensar a los clientes por reducir su uso de energía en momentos de alta demanda.

SIP espera que la Ley de Infraestructura de la Administración Biden brinde nuevas oportunidades comerciales, dijo Winer.

Un posible beneficio sería el incipiente negocio 5G. A finales de 2021, SIP compró Dense Air, una startup que fabrica tecnología 5G para ciudades europeas. SIP comenzará a ofrecer los servicios de Dense Air en USA antes de junio.

Además de ser inversor, Alphabet participa activamente en varios proyectos SIP.

Waymo, la unidad de automóviles autónomos de Alphabet, integra el consejo asesor del proyecto de carretera de Michigan. Y los termostatos Nest de Google funcionan con el programa de California.

¿Alphabet encuentra que es una forma de abaratar su plan de diversificación y desarrollo de negocios, y si funcionaran tomará el control?