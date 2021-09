Emanuel Ginobili ingresa como inversor a UALÁ

La fintech alcanzó una valuación de US$ 2450 millones luego de una ronda de inversión Serie D por US$350 millones en agosto de 2021.

No es el primer punto de contacto de Ualá con una estrategia vinculada al deporte. En abril pasado, selló un acuerdo con el ex tenista Guillermo Coria por el cual se convirtió en main sponsor de New Pampas, un equipo de e-sports. Desde entonces, se denomina Ualá New Pampas.

Los detalles de su inversión en la firma del deportista de la generación dorada que hace tres años se retiró, a los 41 años, de la práctica activa del deporte, no fueron revelados por el momento. reproduce el sitio de noticias El Cronista.