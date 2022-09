El Imperio Kardashian prospera: Ahora, gomitas

Lemme Chill (ashwagandha, bálsamo de limón, pasiflora y bayas de goji),

Lemme Focus (citicolina de Cognizin, hongo melena de león orgánico, hongo de cadena media orgánico aceite de triglicéridos [MCT], vitamina B12) y

Lemme Matcha (matcha orgánico, B12, coenzima Q10).

El objetivo es tener una gomita 'Lemme' para todos los escenarios de la vida. La compañía planea eventualmente lanzar productos más allá de las gomitas también.

Ella, que ha tomado hasta 30 suplementos al día, afirma que pasó 5 años trabajando con profesores de nutrición, médicos naturópatas y médicos para crear las fórmulas de Lemme.

El socio de fabricación de la compañía está certificado por NSF y cumple con las normas actuales de buenas prácticas de fabricación (cGMP) de la FDA.

Ella dio prioridad al uso de ingredientes sin OGM, veganos, sin gluten, sin gelatina, sin jarabe de maíz, colorantes, sabores o edulcorantes artificiales.

El empaque de Lemme es todo de plástico reciclado posconsumo y se distribuye con envío neutral en carbono.

kourtney-kardashian-lemme-2.jpg Kourtney Kardashian Barker presenta Lemme.

Personaje

Kardashian Barker debutó en 'reality shows' a la edad de 28 años en el canal 'E!', que desde 2007 difundía 'Keeping Up With the Kardashians'.

Kourtney, Kim, Khloé (38) y Rob (35) Kardashian son los hijos de Kris Jenner, de 66 años, y Robert Kardashian, quien murió en 2003.

Kylie y Kendall Jenner, de 26 años, son los hijos de Jenner con Caitlyn Jenner (exWilliam Bruce Jenner, antes de su reasignación de género), de 72.

En 2021 las Kardashian-Jenner dejaron 'E!' después de 20 temporadas y firmaron un contrato de 9 números con Hulu para hacer 'The Kardashians', que comenzó a transmitirse este año.

Kardashian Barker es la hermana mayor sensata, honesta y que dice las cosas como son, que en temporadas posteriores del programa original quería más privacidad. Pero su historia reciente fue un romance intenso y pesado con el baterista de Blink-182, Travis Barker, que culminó en una boda exagerada en Portofino, Italia.

Lemme es la 2da. marca de Kourtney en la categoría de estilo de vida.

En 2019, lanzó un sitio web llamado 'Poosh' que publica consejos sobre fitness y nutrición, así como recomendaciones de productos.

El nombre se inspiró en el apodo de su hija de 10 años, Penélope.

'Poosh' tiene 4,7 millones de seguidores en Instagram, casi 3 veces más que 'Goop', de Gwyneth Paltrow, la más conocida compañía de bienestar fundada por celebridades.

Y casi medio millón más que 'Skims'.

Pero Kourtney tiene 196 millones en su cuenta personal de Instagram.

Kourtney Kardashian Barker2.jpg Kourtney Kardashian Barker y Travis Barker.

La historia

La línea de suplementos comestibles naturales incluye 'Lemme Chill', 'Lemme Matcha' y 'Lemme Focus'.

'Matcha' es su 'gominola' favorita, con B12, que tiene una pizca de cafeína: "La B12 y la coenzima Q10 te dan esa energía sostenida."

Según ella, hace ejercicio al menos 5 días a la semana y se alimenta lo más saludable que puede, lo que significa comer principalmente en casa: cuenta que 1 vez por semana contrata un chef para la cena.

Ella cuenta que fue Nicole Richie, quien ayudó en el comienzo de su experiencia saludable.

"Ella fue una de mis únicas amigas que tuvo hijos antes que yo. Ella dijo: Tienes que comprar este libro, 'Super Baby Food', y se trataba de hacer [tu propia] comida para bebés. Me enseñó sobre productos orgánicos y cambió mi vida sobre alimentación. Entonces fue un efecto bola de nieve. No se puede desaprender la información, ¿verdad? Para cuando quedé embarazada de Penélope, estaba completamente involucrada y haciendo diferentes tipos de limpiezas, como hice una limpieza de Panchakarma."

Pregunta: -¿Qué es lo más extremo que ha hecho en su viaje de bienestar?

Respuesta: -Probablemente esta limpieza ayurvédica de Panchakarma, que volveré a hacer en otoño. Nada de sexo, nada de cafeína, nada de alcohol, nada de azúcar. Tienes que comer esta dieta limpia y estricta y lo haces durante 5 días.

-¿Cuáles son los supuestos beneficios médicos de privarse de la cafeína, el sexo, el alcohol y el azúcar?

-Es para restablecer tu cuerpo. Usted hace todo eso y está limpiando [las toxinas de] sus tejidos. Y luego vas a este spa y haces tratamientos todos los días durante cuatro horas. Todo es muy ritualista y tiene un propósito, y es fascinante. Lo estaba haciendo principalmente para limpiar mi cuerpo [en preparación para], con suerte, tener un bebé.

---------------------

