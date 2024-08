El boom de las compras en supermercados mayoristas: Cuánto podés ahorrar en un ticket

Compras con ahorro en el mayorista

Los consumidores consultados coincidieron en que en los mayoristas, a diferencia de años atrás, hoy se consiguen también lácteos y carnes a buen precio. "No es que solo vengo a buscar productos no perecederos, vengo una vez por mes y me llevo de todo", aseguró un vecino.

"Cuando vengo al mayorista, aprovecho para llevarme un surtido completo de alimentos. Por ejemplo, hoy encontré más baratas las leches, así que me llevé para todo el mes. También aproveché a comprar galletitas y productos de limpieza que estaban un 20% más baratos que en los súper", afirmó.

En un mayorista aceptan dólar "cara chica" a más valor

Desde el lunes pasado, el supermercado mayorista Diarco lanzó una promoción para atraer nuevos clientes por la que ofrecen pagar la mercadería con dólares de "cara chica" y a un mayor valor que el dólar blue. Durante el pasado viernes lo pagaron a 1.400 pesos y tuvo una "buena" aceptación en las cinco sucursales que tiene la empresa en Neuquén.

Laureano García, director de marketing de Diarco, confirmó a LMNeuquén que la promoción de pagar la compra con dólares de "cara chica" fue "muy bien aceptada por los neuquinos", quienes consiguieron un valor de 1.400 pesos, por encima de los 1.345 que cotizó el dólar blue.

compras supermercados mayoristas.jpg

Esta empresa cuenta con sucursales en la capital, Cutral Co, Chos Malal, Junín de los Andes y Zapala, y a todas se acercaron clientes para aprovechar este beneficio ofrecido. Según confirmaron, la cotización del "Dólar Diarco" se informará diariamente en su sitio web y sus sucursales físicas.

García explicó que siempre aceptaron dólares para pagar las compras, pero aclaró que desde que comenzaron con esta promoción el lunes pasado "creció mucho el número" de clientes que optaron por pagar con esta moneda extranjera.

