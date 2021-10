Crece el enojo político y bursátil con Facebook e Instagram

Facebook Inc. sabe, con todo lujo de detalles, que sus plataformas están plagadas de fallas que causan daños, a menudo de formas que solo la empresa comprende por completo. (...) Una y otra vez, muestran los documentos, los investigadores de Facebook han identificado los efectos nocivos de la plataforma. Una y otra vez, a pesar de las audiencias del Congreso, sus propias promesas y numerosas exposiciones en los medios, la empresa no las arregló. Facebook Inc. sabe, con todo lujo de detalles, que sus plataformas están plagadas de fallas que causan daños, a menudo de formas que solo la empresa comprende por completo. (...) Una y otra vez, muestran los documentos, los investigadores de Facebook han identificado los efectos nocivos de la plataforma. Una y otra vez, a pesar de las audiencias del Congreso, sus propias promesas y numerosas exposiciones en los medios, la empresa no las arregló.