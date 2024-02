Unicornios: El nuevo paradigma de los emprendedores argentinos para tener éxito

Arman equipos por etapas: el emprendedor no puede andar solo y sin embargo sus colaboradores tienden a la rotación. La conformación de equipos se da por etapas a través de socios que aporten valor con las capacidades y enfoques que necesita el proyecto en el momento de desarrollo en el que se encuentre. Hay socios de primer tiempo que muy probablemente no lleguen a finalizar el ciclo. Además, la pasión excesiva que siente el emprendedor no siempre es compartida por todo el equipo por lo que muchos colaboradores o socios van quedando en el camino.

Tienen alta tolerancia a la frustración: la capacidad de hacer que las cosas pasen que tiene el emprendedor no la tiene nadie porque gracias a la determinación y tolerancia a la frustración que los caracteriza -por sobre todas las cosas- no dudan de que su idea va a triunfar. Sobre todo en el rubro startups donde la rapidez y la facilidad no se dan tan cómodamente, quienes no tienen tiempo de esperar y no demuestran resiliencia, determinación, pasión y autonomía, no están listos para emprender.