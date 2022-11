¿Qué pasó Beatriz Ferdman? preguntan las ARTs

"Esta sorpresiva modificación, tiene aspectos poco claros y de escaso consenso, incluso para los firmantes de la medida, jueces de la CNAT, quienes volvieron a reunirse el 29/9 con el propósito de aclarar puntos claves del procedimiento, sin poder arribar a un acuerdo generalizado entre la multiplicidad de opiniones vertidas (ACTA 2768).

El Acta debió indicar expresamente que se aplica la capitalización de los intereses desde el momento del hecho, siempre que éste sea posterior al 1/8/2015 (fecha de entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial ya que antes estaba prohibido) y que la misma es por una única vez después de la notificación de la demanda y no anual (todos los años), cuestión que crea incertidumbre al dejar vacíos abiertos a diferentes interpretaciones, y que contradice ilegítimamente la normativa vigente del art. 770 inc. b) del Código Civil y Comercial de la Nación, que no admite esta periodicidad.

Esta cuestión que establece una suerte de “actualización” vuelve a poner sobre el tapete el cuestionado funcionamiento de la justicia laboral, ya que exacerba la problemática de la base o punto de partida de estos créditos laborales.

En el caso de Riesgos del Trabajo, pasaron ya más de 5 años de demora en la instrumentación de los Cuerpos Médicos Forenses (CMF), con lo cual se parte de un desfasaje pericial. Esto es casos que conforme al Baremo de Ley (Tabla de medición de incapacidades remanentes de un accidente de trabajo o enfermedad profesional) generan 0% de incapacidad y que en ámbito de la justicia reciben en promedio 15 puntos porcentuales, sin mayor justificación.

Ahora a ese defecto de base, adicionalmente se aplican intereses que vienen a actualizar de manera astronómica los valores reclamados, de una forma que nada tiene que ver con la razonabilidad de otros índices. (...)".

UART.pdf El comunicado:

---------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Flybondi y JetSmart se unen contra Aerolíneas Argentinas

Flybondi y JetSmart agradecen a Biró y Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas: Cómo sacar pasajes muy baratosAerolíneas Argentinas abre grifo de dólar turista en Córdoba