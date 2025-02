Luego de TikTok y DeepSeek, China lidera la industria farmacéutica: Eytruda

En 2025 China ya es el mayor desarrollador de nuevos medicamentos Nº2, apenas superado por USA.

laboratorio-investigacion-medicina-istock.jpg La conservadora publicación británica The Economist reconoce el progreso de China en la producción de medicamentos genéricos, materias primas y ensayos clínicos para el mundo farmacéutico, y fármacos innovadores.

Biotech china

Hacia el final de la década, con la finalización de la protección de patentes de los medicamentos, la industria occidental podría perder hasta US$ 140.000 millones al año en ventas.

En 2024, casi 33% de los grandes acuerdos de licencia que concretaron (a partir de un 'piso' de US$ 50 millones) fueron con empresas chinas. Esto multiplicó por 3 los números de 2020.

LEK , una consultora, estima que desde 2020, el valor total de los medicamentos procedentes de China cuya licencia fue comprada por Occidente se multiplicó por 15, hasta US$ 48.000 millones.

En noviembre 2024, Merck pagó US$ 588 millones a LaNova Medicines, otra empresa biotecnológica china, por los derechos de una terapia similar a la producida por Akeso.

Un fármaco contra el cáncer que cuesta US$ 120.000 en USA puede costar tan solo US$ 10.000 en China, detalla Anh Do, socio del fondo de inversión especializado en Asia, Indus Capital Partners.

El negocio

Pocas empresas chinas venden sus medicamentos directamente en USA. En cambio, realizan acuerdos de licencia: un pago inicial + honorarios basados en metas + regalías sobre ventas futuras.

Por ejemplo, el fármaco competidor del oncológico de Akeso fue licenciado a Summit Therapeutics por US$ 500 millones por adelantado + hasta US$ 5.000 millones en pagos adicionales + una parte de las regalías.

Otro modelo es el de las 'NewCo': una empresa farmacéutica china convierte sus activos clínicos en una entidad estadounidense escindida, dirigida por un equipo de gestión local experimentado.

La empresa matriz conserva una propiedad parcial, lo que le permite obtener beneficios más allá de las regalías si el medicamento tiene éxito.

Varias voces de empresas biotecnológicas chinas están desarrollando fármacos que atacan el mismo problema del cáncer, la proteína PD-1. Han llegado al mercado un buen puñado de especialidades que han recibido aprobación, provocando una sobreacumulación que ha provocado que los precios se hundan.

Brad Loncar es un investigador biotecnológico que en 2018 fundó el fondo indexado de inversión especializado en la industria de la salud china Nº1 del mundo.

El fondo de Loncar Investments, valorada en US$ 16 millones y que monitorea a 66 compañías de biofarma y cotiza bajo el símbolo CHNA, aumenta cada año a año desde 2021, pese a que el índice biotecnológico global más grande del mundo ha bajado un 7%.

china-investigacion-virus-COVID-amenaza.jpg Intensa actividad de la biotecnología en China.

El dinero

Pero el aumento de los acuerdos de licencia esconde una crisis de financiación. La inversión privada en biotecnología china cayó a su nivel más bajo en 7 años en 2024, ejemplo de una desaceleración en los mercados biotecnológicos mundiales.

Los inversores dan prioridad a las empresas que generan efectivo o tienen un fuerte potencial internacional.

Jimmy Zhang, inversor con sede en San Francisco (California, USA), dice que sin nuevas inversiones, la cartera de medicamentos de China podría empezar a agotarse.

Luego, la creciente tensión con USA cuando los pacientes estadounidenses son una gran fuente de ingresos para las empresas biotecnológicas chinas.

Pero un intento de impedir que las empresas chinas suministren algunos servicios y equipos de biotecnología se ha estancado en el Congreso estadounidense... por ahora.

2015

En 2005 el gobierno chino identificó la biotecnología como una prioridad estratégica pero en 2015 el regulador nacional de medicamentos contrató más personal y en los 2 años siguientes despejó una acumulación de 20.000 solicitudes de medicamentos. Los ensayos clínicos se agilizaron, realizados según los estándares globales.

Un estudio de la Universidad de Beijing, publicado en la revista 'Nature Reviews Drug Discovery', descubrió que el tiempo necesario para aprobar la 1ra. ronda de ensayos en humanos se redujo a 87 días, cuando antes eran 501 días.

Y todo coincidió con el regreso a China de científicos que habían estudiado o trabajado en el extranjero.

La financiación privada para las biotecnologías chinas aumentó de US$ 1.000 millones en 2016 a US$ 13.400 millones en 2021.

En lugar de esperar a que caducaran las patentes para fabricar genéricos idénticos, las empresas chinas de biotecnología ejecutaron una estrategia de “seguimiento rápido”: tomaron medicamentos conocidos y los modificaron.

El secreto

El desarrollo de medicamentos suele comenzar identificando un objetivo (una proteína o un gen vinculado a una enfermedad).

Luego, los científicos buscan moléculas que puedan bloquear o potenciar la función del objetivo.

Considerando que los "seguidores rápidos" no parten de 0, pueden realizar ensayos a una fracción del costo y la velocidad.

Entre 2021 y 2024, el número de fármacos chinos en desarrollo se duplicó hasta alcanzar los 4.391. El 42% fueron tratamientos completamente originales y de rápida evolución.

Helen Chen, de LEK, señala que el enfoque de China ha sido muy eficaz en un tipo de medicamento contra el cáncer llamado ADC: un anticuerpo se une a una carga útil de quimioterapia a través de un enlace químico. Los componentes básicos del tratamiento ya existen, el éxito depende de combinarlos de la forma más eficaz.

Los ensayos clínicos, la etapa más larga y costosa del desarrollo de un fármaco, son más rápidos que en Occidente. Una gran población de pacientes facilita el reclutamiento y el gobierno incentiva a los hospitales y a los médicos a apoyar la investigación.

Entonces, los medicamentos chinos son aún más atractivos para las farmacéuticas globales.

Aunque la información clínica proviene de pacientes chinos, ayuda a los inversores y a las empresas farmacéuticas a detectar tratamientos prometedores. La calidad de datos ha mejorado en China. Por ejemplo, los resultados de los ensayos chinos de Akeso fueron sólidos al nivel de convencer a la Administración de Alimentos y Medicamentos de USA (FDA) de pasar el medicamento directamente a la fase final de los ensayos.

----------

Más contenido de Urgente24

Encuesta Giacobbe: $LIBRA hundió el carril del medio de Javier Milei

Más bajas en el Gobierno: Renunciaron otros 2 funcionarios

Dilema:¿A qué juega Cristina Pérez?