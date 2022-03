Hallan indicios de que Marte estuvo formado por agua en el pasado

El rover también encontró varias mega ondas en la superficie marciana, con rasgos que muestran haber sido esculpidos por el viento.

image.png

Nuevo paradigma de Marte

Los científicos vieron por primera vez las rocas de la llanura Utopía Planitia con el módulo de aterrizaje Viking 2 de la NASA en 1976.

En ese momento, se interpretaron como fragmentos de lava basáltica, dice John Bridges de la Universidad de Leicester, Reino Unido.

"Sin embargo, las rocas del lugar de aterrizaje aquí obviamente no se ven como un terreno de lava basáltica que asociamos con la corteza en Utopía Planitia", dice Bridges.

"Desde Viking 2, el paradigma era que Marte era un gran trozo de basalto con quizás algunos canales de inundación", dice Bridges. Pero ahora la evidencia del rover chino apoya un cambio de paradigma hacia un Marte sedimentario.

Se encontró que las muestras de suelo tomadas en el sitio por Zhurong tenían una composición similar a las recolectadas por otros rovers en otras partes del planeta rojo.

En general, estos hallazgos iniciales sugieren que este sitio tiene el potencial de proporcionar más información sobre la historia de la superficie del planeta.

Con más preguntas que respuestas, los científicos ahora esperan que el vehículo continúe explorando Marte y recopilando información que ayude a entender si alguna vez la extensa llanura fue un océano.

image.png

