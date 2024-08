El éxito en el trabajo del futuro dependerá de la formación digital

En la actualidad, los cambios en el trabajo se están acelerando cada vez más. Según un reciente reporte de Randstad, Dell Technologies y el Institute For The Future (IFTF), el 85% de los empleos que existirán en 2030 aún no han sido creados. Esta perspectiva anuncia un futuro laboral marcado por la revolución tecnológica, donde las habilidades y conocimientos vinculados a la tecnología se convertirán en una necesidad ineludible.