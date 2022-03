Confirmado: Superamos los 5.000 exoplanetas encontrados

Cada uno de ellos es un mundo nuevo, un planeta completamente nuevo. Me emociono con cada uno porque no sabemos nada sobre ellos Cada uno de ellos es un mundo nuevo, un planeta completamente nuevo. Me emociono con cada uno porque no sabemos nada sobre ellos

5,000 Exoplanets: Listen to the Sounds of Discovery (NASA Data Sonification)

30 años de búsqueda

Los dos primeros exoplanetas confirmados fueron descubiertos por los astrónomos Alexander Wolszczan y Dale Frail. Se trató de mundos de 4,3 y 3,9 veces la masa de la Tierra, girando alrededor de una estrella.

El tercero fue mucho más pequeño, con 0,02 veces la masa de la Tierra y se halló orbitando la estrella desde entonces llamada Lich, en 1994.

Los exoplanetas se llamaron Poltergeist, Phobetor y Draugr, respectivamente.

De a poco se entendió que la galaxia tendría que estar repleta de cosas. Púlsares, por ejemplo, que son un tipo de estrella de neutrones cuyos núcleos muertos de estrellas masivas que expulsaron la mayor parte de su masa y luego colapsaron bajo su propia gravedad.

"Si puedes encontrar planetas alrededor de una estrella de neutrones, los planetas tienen que estar básicamente en todas partes", decía Wolszczan.

Por desgracia, la técnica de detección entonces utilizada estaba restringida a los púlsares.

Sin embargo, el astrónomo William Borucki de la NASA fue pionero en el método de tránsito, que observa caídas débiles y regulares en la luz de las estrellas cuando un exoplaneta pasa entre la Tierra y su estrella anfitriona. Desde entonces, la ciencia de los exoplanetas explotó.

Debido a que estudiar los planetas extrasolares directamente es muy difícil porque son pequeños, lejanos y en general están cerca de una estrella cuya luz tapa cualquier cosa, todavía hay mucho que no se sabe.

Puede haber muchos mundos más allá de los umbrales humanos de detección, premisa que se confirmará en los próximos años con el avance de la tecnología y las técnicas de análisis.

Fuente: Science Alert