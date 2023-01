Clima: se viene una ola de calor para todo el finde

Dada la persistencia de estos valores térmicos, y que durante las noches y madrugadas “permanecerá cálido, con temperaturas mínimas que estarán entre los 19 y 28 grados en el norte y centro del país, es probable que se den olas de calor, lo que sucede cuando por durante al menos tres días consecutivos se alcanzan los umbrales mínimos y máximos, establecidos para las distintas ciudades.

https://twitter.com/ofimet/status/1611041147849420800 En la costa atlántica este (S Clemente a Miramar aprox, también borde R d Plata, P del Este, etc) ni se enteran de la #oladecalor, es más, se va a sentir ventoso y algo fresco todos los atardeceres x la brisa de mar/río. CABA al límite de ola de calor, la irá "llevando" pic.twitter.com/wK4tjhStv0 — OFIMET (@ofimet) January 5, 2023

Cómo estará en el NOA

El norte argentino constituido por Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja y Santiago del Estero, empezando por Jujuy, Tucumán y Salta, tendrán un fin de semana bastante amigable en cuanto a lluvias, el norte de nuestro país será de los pocos afortunados que gozarán de unas gotas refrescantes durante el sábado y domingo.

En Catamarca las lluvias se harán presentes a partir de la noche, en forma de tormenta aislada, mientras que el domingo el cielo permanecerá nublado.

Por otro lado La Rioja para la fecha se encontrará con un clima dentro de todo lluvioso, con tormentas durante la noche del sábado y una lluvia aislada en el transcurso de la mañana del domingo.

En Santiago del Estero el cielo nublado predominará esta semana sin probabilidad de lluvia.

Las temperaturas promedio para el NOA irán de los 18°C como mínima a los 35°C como máxima.

Cómo estará en el NEA

Sin lluvias y con mucho calor, así describiremos en esta ocasión al litoral. Las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones no gozarán de lluvias en el transcurso del fin de semana, pero tendrán un cielo mayormente nublado en estos próximos dos días.

La temperatura promedio para estas provincias durante el finde será de mínima 20° y la máxima 37° C.

Clima en Argentina: Cómo estará en el centro

La región central del país tendrá un clima con cielo parcialmente nublado en todas las provincias que la conforman, durante la jornada del fin de semana y como bien viene presentando estos días. En AMBA y Córdoba las lluvias no se harán presentes esta semana así que el comienzo de año puede ser un poco agrio para los sectores agrícolas, pero las cosas pueden cambiar en cuestión de días y en el transcurso de la próxima semana.

A diferencia de las provincias que conforman el litoral, Santa Fe y Entre Ríos tampoco contarán con lluvias esta semana, al contrario, tendrán días de cielo totalmente despejado y en algunos casos, parcialmente nublado pero con ascenso de la temperatura. La Pampa por mientras, se mantiene parcialmente nublado en toda la provincia.

Las temperaturas para este sábado y domingo serán de mínima 22° C que ascenderá a una máxima de 37° C.

https://twitter.com/MeteoBA/status/1611122003427090432 Hasta hoy tuvimos tardes calurosas pero madrugadas agradables, eso hacía soportable el calor, pero dde mañana viernes se instala una ola d calor d como mínimo 5 días (en vista d si se agrega un 6to día). Esperamos madrugadas cálidas a calurosas y tardes muy calurosas — Meteorología en BsAs (@MeteoBA) January 5, 2023

Clima en Argentina: Cómo estará Cuyo

En Mendoza y San Juan las lluvias se harán presentes durante el día 07/01, a ambas provincias les espera una tormenta aislada durante la noche del sábado. El día domingo sin embargo, el cielo se mantendrá nublado y en el ambiente se sentirá la humedad del día anterior.

En San Luis el fin de semana se mantendrá con un clima nublado sin precipitaciones asomándose.

Por mientras, las temperaturas que van desde los 21° de mínima hasta los 37° C de máxima.

Clima en Argentina: Cómo estará el sur del país

En la Patagonia la temperatura tampoco da tregua, como mencionamos anteriormente, las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, tendrán las temperaturas más altas del país, llegando a los 41° C de máxima y 26° la mínima. En cuanto al clima, las tormentas aisladas se harán presentes durante la noche, mientras que por la mañana del sábado y domingo, permanecerá mayormente nublado.

Por otro lado las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego se mantienen con lluvia durante el sábado y domingo, con apenas unos chaparrones, a lo sumo lluvias aisladas que dejarán una tarde-noche nublada.

La temperatura oscilará entre una mínima de 7° con una máxima de 17° C para Tierra del Fuego mientras que para Santa Cruz la máxima será de 19° y la mínima de 11° C. Para Río Negro, Chubut y Neuquén la temperatura tiene un piso de 24° que ascenderá hasta los 41° C.

