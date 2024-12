Yuyito González y Javier Milei recibieron la noticia que los arruina: "Otra relación"

image.png La relación de Javier Milei y Yuyito González podría terminar más temprano que tarde.

"Por ahí como en este momento son compatibles, a él lo veo en otra relación, con una chica morocha, un poco más joven. Lo veo en otra historia. Ella me parece una diva, una divina, representa un poco la historia argentina, pero en esa relación los números no son 100% compatibles", lanzó Pitty. En este sentido, el plano espiritual no acompaña al presidente y a Yuyito González.