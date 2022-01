'This Is Us': Adiós a los Pearson, lento y con lágrimas

No es casualidad que cada temporada comience con el cumpleaños de los 'Big Three' o que nuestra preocupación más grande a medida que avanza el capítulo es que Rebecca pueda recordar esa palabra que está olvidando y que fue tan importante para su historia personal.

this-is-us 3.jpg Una historia con personajes e historias con las cuales identificarse.

Qué vimos hasta ahora

Es así que esta 6ta. temporada la encaramos sabiendo las cosas que nos depara el futuro:

Rebecca (Mandy Moore) está muy enferma y tras un diagnóstico de Alzheimer, su memoria se deteriora día tras día.

Toby (Chris Sullivan) acepta un trabajo en San Francisco lejos de su familia.

En un flashforward nos enteramos que hay una nueva boda y todo indica que es entre Kate Pearson (Chrissy Metz) y su nuevo compañero de trabajo. ¿Y Toby?

Mientras, el Tío Nicky parece haber encontrado al amor de su vida.

Kevin (Justin Hartley) sigue igual de perdido que en la 1ra. temporada después de que Madison, la madre de sus hijos, lo haya prácticamente abandonado en el altar.

Todas puntas abiertas que hay que comenzar a cerrar, pero en su lugar, la temporada 6 arrancó abriendo más y más subtramas.

Hacia donde va

Los primeros 3 capítulos de esta nueva temporada comienzan, curiosamente, con un hecho histórico: el accidente del transbordador espacial Challenger en 1986, la primera experiencia de pérdida y desilusión que enfrentaron Kevin, Kate y Randall. La primera de muchas, tal como en la vida. Si bien ya dimos un millón de vueltas en el pasado y casi que no queda mucho que decir, siempre es lindo ver a los niños Pearson. Aunque la realidad es que todas las preguntas de la audiencia son con respecto al futuro.

El capítulo 2 se concentra en nuestro principal objetivo pero no hace avanzar la historia, solamente nos devela la cara y el nombre de quien será la esposa del Tío Nicky, y al parecer el gran amor de su vida. Sin embargo, lo más interesante del capítulo está en los pequeños detalles que nos dan sobre la relación entre Miguel y Rebecca. Recordemos que Miguel era el mejor amigo de Jack (Milo Ventimiglia) y años después de su fallecimiento se casó con su viuda. Es por esto que las opiniones están completamente divididas: pro Miguel vs. anti Miguel, esos son los caminos. Hace tiempo que yo me identifico con el segundo grupo, ya que soy una fiel creyente de que estos dos se unieron para acompañarse mutuamente en el duelo.

Por último, el capítulo 3 nos da un poco de lo que estamos necesitando: el comienzo del fin para Kate y Toby. Y, lo más interesante: a pesar de su ceguera, lo vemos a través de los ojos de su hijo Jack. Es el puntapié para dedicarle el capítulo a los padres. Tanto Randall, como Jack, Kevin y Toby se ven envueltos en situaciones un tanto complejas con sus hijos, situaciones que van a acabar resolviendo las respectivas madres. Un mensaje un poco extraño para 'This Is Us', pero que al mismo tiempo hace foco en el hecho de que ningún padre es perfecto, por más que lo intente. Otro elemento clave que logra que millones de personas alrededor del mundo sin importar su género, se conmuevan con la historia de esta familia que se despide.