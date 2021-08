Mariano Martínez a sus "haters": "Les deseo lo mismo y más"

"Gracias a todos los mensajes que me dejan... hermosos. Se los agradezco, les deseo lo mismo y más. Bendiciones para todos. Hay que meterle actitud y corazón a la vida, ir para adelante a pesar de las circunstancias. Nadie tiene la vida comprada", escribió en su cuenta sin hacer alusión directa a la negatividad que recibió. "Gracias a todos los mensajes que me dejan... hermosos. Se los agradezco, les deseo lo mismo y más. Bendiciones para todos. Hay que meterle actitud y corazón a la vida, ir para adelante a pesar de las circunstancias. Nadie tiene la vida comprada", escribió en su cuenta sin hacer alusión directa a la negatividad que recibió.

En el 2020, Mariano Martínez ya había sido cuestionado por sus videos y decidió hablar sobre el tema durante el ciclo de entrevistas “Estelita en Casa” de AméricaTv.

Mariano Martínez: "Yo no entiendo por qué hay tanta polémica con mis TikTok"

"Hay cosas que me hacen reír y lo hago porque me cago de risa. Me divierte. Si hay gente que le molesta, ¿qué querés que haga? Si ando en longboard, molesta porque tengo 40 años. Si hago esto, molesta porque tengo 40 años. Voy a seguir andando en longboard hasta que el cuerpo me dé", expresó.

Y cerró con un dicho más que contundente: “Voy a seguir haciendo TikTok hasta que se me cante la chota, hasta que me canse y me aburra. ¿Por qué no puedo hacer TikTok?".