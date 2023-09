Sound Of Freedom: Cómo acceder a una entrada gratuita

“Gracias a los ángeles de nuestra red que ofrecen a Pagar por otros, tendremos un número limitado de boletos gratis para ver Sound of Freedom en los cines". “Gracias a los ángeles de nuestra red que ofrecen a Pagar por otros, tendremos un número limitado de boletos gratis para ver Sound of Freedom en los cines".

La película que USA no quiere que veas y arrasa en Argentina

USA y Hollywood le dijeron "no", pero en Argentina le fue espectacular. Sound of Freedom es una película basada en hechos reales que cuenta la historia de Tim Ballard, un ex agente especial que fundó la organización Operation Underground Railroad, dedicada a rescatar a niños víctimas de la trata de personas y la explotación sexual. El filme muestra el trabajo de Ballard y su equipo en diferentes países, como Colombia, Haití y Estados Unidos, donde se enfrentan a peligrosos traficantes y corruptos.

Está protagonizada por Jim Caviezel, conocido por su papel de Jesús en La Pasión de Cristo, quien interpreta a Ballard con mucha convicción y emoción. El elenco también cuenta con Bill Camp, Mira Sorvino, Eduardo Verástegui y José Zúñiga, entre otros.

Posee una duración de 112 minutos y se estrenó en algunos países de Latinoamérica en marzo de 2023. Desde entonces, ha recibido el apoyo del público y la crítica, que la han elogiado por su mensaje de esperanza y valor, así como por su calidad cinematográfica.

Bajo la dirección magistral de Alejandro Monteverde, esta obra cinematográfica conquistó la posición de honor en la taquilla estadounidense en su día de lanzamiento. Desde entonces, una audiencia que supera los 18 millones de personas ha disfrutado de la película, generando una recaudación global que asciende a una cifra excepcional de 182 millones de dólares.

