Demi Lovato y su lucha contra la discriminación a los "aliens"

demi.webp Demi Lovato hizo un videoclip recreando su sobredosis.

¿Promoción o rehabilitación insuficiente?

"Unidentified with Demi Lovato" es un reality que acompaña a la joven cantante de 29 años, junto su amigo Matthew y su hermana, Dallas.

Tiene una extensión de cuatro episodios y se presentará como una docuserie que se desarrolla mientras buscan "la verdad sobre el fenómeno OVNI".

Demi Lovato contó que el propósito de la serie es dar "una comprensión de lo mucho que necesitamos cuidar nuestro planeta y lo mucho que necesitamos aprender a expandir nuestra conciencia".

Cabe recordar que Demi Lovato fue hospitalizada en 2018 tras una sobredosis con la que casi pierde la vida. La actriz de ascendencia mexicana contó que tras la sobredosis por consumo de fentanilo en el verano de ese año, tuvo secuelas en su salud.

"Me quedé con daño cerebral y todavía estoy lidiando con los efectos. No puedo conducir vehículos porque tengo puntos ciegos en la vista. Durante mucho tiempo no pude leer", explicó la estrella.