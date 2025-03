Se viene el documental sobre Stan Lee y su explotación antes de su fallecimiento

Embed

Bolerjack no solamente es el director del documental, sino que además fue asistente personal de Lee, por lo que tuvo acceso único a su vida. Durante ese tiempo, filmó más de 100 horas de material, en las que quedó claro cómo las personas a su alrededor, incluyendo su ex socio Keya Morgan, lo manipulaban constantemente. Morgan lo convenció de que estaba en peligro y que necesitaba mudarse, algo que terminó siendo un engaño para tener el control de su fortuna. Stan llegó a presentar una orden de restricción contra Morgan por abuso de ancianos, pero eso no fue suficiente para frenar la explotación. A un mes de su muerte, el pobre Stan ya estaba totalmente vulnerable, mientras que los que decían ser sus "amigos" solo buscaban llenarse los bolsillos.