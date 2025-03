Marvel no da pie con bola y 'Capitán América: Un nuevo mundo' fracasa en cines

Marvel ya tiene unos fracasos para mostrar

Lo peor es que "Capitán América: Un nuevo mundo" se suma a una lista no tan honrosa dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Si bien no llega a los niveles de fracaso de The Marvels, que apenas alcanzó los $206 millones, la película de Sam Wilson se posiciona entre otros proyectos que también pasaron desapercibidos como Eternals ($402 millones) y Shang-Chi ($432 millones).