¿Santiago Cúneo y Christian Martin a las piñas?

image.png Santiago Cuneo, periodista de Canal 22.

Lejos de quedarse fuera de la polémica, Christian Martin, fue consultado en un directo de Twitch por los dichos de Cúneo. Frente a estos, el ex jugador del CASI respondió:

“Ese es un salame, no le voy a dar cabida al estúpido ese. Cuando vuelva a Buenos Aires, si es que vive en Buenos Aires, lo vamos a ir a visitar”, comenzó comentando Martin, a lo que agregó:

Hay mucho bocon, ese tipo no trabaja en ningún canal serio, ¿Creo, no? Es un gordo bocón, un pancho, no le da el cerebro a ese, esta gaga. Es envidia seguramente, a mi me va bien y a él le va mal

“Debe ser un mal tipo además ese, no le den bola, no hay que darle bola a los salames, hay que combatir a los estúpidos siendo diferente”, concluyó el periodista radicado en el exterior.

https://twitter.com/porquetendencia/status/1499431516472061954 "Cuneo":

Por sus dichos hacia Christian Martin pic.twitter.com/dDGAFWd1VB — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 3, 2022

Así se convirtieron en tendencia ambas figuras que saben generar polémicas en sus distintas áreas en donde comunican.

Se espera más polémica e intercambios entre las partes que podrían volver a generar relevancia en las redes sociales.