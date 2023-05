Ridículo insulto a Luka Modric: "Te huele el pelo a bacon"

La realidad es que en los estadios latinoamericanos se ha escuchado un lenguaje mucho más soez que el de las audiencias españolas, ya que como diría Fontanarrosa, el elemento clave en las malas palabras es la intensidad y el peso de las mismas: "No es lo mismo decir que alguien es tonto, o sonzo, a decir que es un pelotudo". Pero en este caso, quien no tiene un pelo de tonto es Modric, que ningún insulto español le va a quitar los 25 títulos logrados con el Real, es seguro que el cabello del croata huele a éxito y no a bacon:

https://twitter.com/xImLaw/status/1661078527473532940 el partido mas violento del madrid: ayy luka te huele el pelo a bacon



la fecha mas tranquila de tigre: https://t.co/7fiGIXNrta pic.twitter.com/vaPbEAyAID — Law/Lautaro (@xImLaw) May 23, 2023

