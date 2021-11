¿Qué tienen en común Beyoncé, Amy Adams y estas famosas?

image.png Mila Jovovich en su papel en Resident Evil.

Amy Adams, nacida en Italia, Vicenza, en 1974 (20 de agosto), es una actriz estadounidense que supo destacarse por sus actuaciones tanto cómicas como dramáticas. Ha aparecido tres veces en los rankings anuales de las actrices mejor pagadas del mundo. Sus reconocimientos incluyen, entre otros, dos Globos de Oro, un Premio del Sindicato de Actores, cinco Premios de la Crítica Cinematográfica y un premio Independent Spirit, además de seis nominaciones a los Premios de la Academia y siete a los Premios BAFTA.

Jennifer López, también conocida como J.Lo, es una actriz nacida en New York en 1969, que no solo es reconocida por ser cantante, sino que también tuvo una extensa carrera como actriz. Su interés por llegar a la fama surgió de tener un papel secundario en la película My Little Girl. En 1991, obtuvo su primer trabajo como bailarina y en 1993 decidió dedicarse a la actuación. Obtuvo su primer papel como protagonista en la película Selena, con el que ganó más de un millón de dólares y además fue nominada al Globo de Oro como Mejor Actriz.

En 1999, debutó como cantante con su sencillo If You Had My Love que fue número uno en Billboard Hot 100 y con su álbum On the 6 (1999), gozando de gran éxito en el mercado internacional. Con el lanzamiento simultáneo de su segundo álbum de estudio, J.Lo, y su película The Wedding Planner en 2001, López se convirtió en la primera persona en tener el puesto número uno en el cine y en su álbum en la misma semana, Récord Guinness que nadie le ha quitado.

Angelina Jolie, nacida en 1975 en Los Ángeles, ha recibido varios reconocimientos por sus logros actorales, entre ellos dos Premios Óscar (uno a mejor actriz de reparto y el premio humanitario), tres Globos de Oro y dos Premios del Sindicato de Actores. Desde 2012 es Enviada Especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Aunque comenzó actuando en 1982 junto con su padre Jon Voight, se le atribuye como debut oficial su papel en la película Cyborg 2 de 1993. La primera interpretación principal que hizo fue en la película Hackers de 1995.

Queen B, conocida como Beyoncé, es cantante, compositora, actriz, modelo, diseñadora de moda y empresaria estadounidense. Se lanzó al estrellato con Destiny 's Child en 1990, desde allí, no toca fondo. Se le reconoce también por estar casada con, también músico exitoso, Jay Z, que juntos forman una de las parejas más icónicas de la historia de la música. Obtuvo 6 premios Grammy en 2010, incluyendo la canción del año: Single Ladies.

image.png Beyoncé junto a su marido, Jay Z.

Anne Hathaway, actriz, ha ganado Oscar, Globo de Oro, BAFTA y SAG a la mejor actriz de reparto por su interpretación en Los Miserables. Desde que comenzó en Disney en sus inicios, se la reconoció por sus papeles exitosos, que bien abundan en su larga trayectoria. Tiene una Estrella del Paseo de la Fama en Hollywood.

Winona Ryder, fue nominada dos veces al Oscar y ha ganado un Globo de Oro. Con la película Heathers, supo demostrar sus dotes de actuación, que hicieron que se la critique tanto como también aclame su papel. En los 90 's fue una de las artistas más populares de Hollywood de la época. Volvió a las canchas en el 2010, tras tomar notoriedad por su papel en la serie de Netflix, Stranger Things.

