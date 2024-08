Nazarena Vélez recibió una dura noticia que la sacude de lleno: "Me agota"

image.png Nazarena Vélez y un nuevo round con Daniel Agostini.

"No sé, me mandó una carta documento el otro día para decirme que si hablaba algo acá o si se tocaba el tema nos iba a mandar carta a mí y a todos. ¡Después de 20 años siento que retrocedí", soltó Nazarena Vélez incrédula con este tema. Además, añadió: "No sé si le tengo miedo. No tengo más ganas. Me agotó mucho psicológicamente, mucha pelea y estar distanciada con el Chyno no me gusta. Es un deja vu horrible", acotó.