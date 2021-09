Murió de cáncer tras vivir 41 años en la selva

"Estoy muy triste de verlo partir, pero para mí su fallecimiento también es una liberación porque sé que estuvo sufriendo en los últimos meses.

Era un ser humano hermoso, olvidarlo será imposible, lo extrañaré todos los días.

Pero no me gustó verlo viviendo en la civilización. Siempre me preocupó que él y su cuerpo no pudieran manejar un cambio tan drástico”.

La vida y muerte de Ho Van Lang se convirtieron en una prueba más de que el estilo de vida tiene una gran influencia en el posible desarrollo de un cáncer terminal.

¿Por qué Lang vivía en la selva?

En 1972, cuando él tenía apenas 2 años, Vietnam se encontraba afectada por la guerra. Luego de que una bomba asesinara a la mayoría de su familia, Ho Van Lang -el padre de “Tarzán”- decidió buscar refugio en la selva.

Juntos vivieron de la recolección de frutas, mandioca y del cultivo de maíz. Tahn construyó un refugio para los dos y se vestían con taparrabos hechos con corteza de árbol.

Así pasaron casi cuarenta años hasta que, en el 2013, un grupo de hombres se internó en lo profundo de la selva para buscar madera y se toparon con los dos hombres. Tras pedir ayuda a las autoridades, encontraron a padre e hijo y los trasladaron para que recibieran ayuda médica.

La salud del padre estaba deteriorada y murió cuatro años más tarde de una enfermedad no registrada. Por su parte, Lang no sobrevivió mucho más y falleció de cáncer a los pocos años