Marina Calabró contra todos y rompió el silencio: "Me molesta"

Por último, Barbieri también se sumó al 'linchamiento', en respuesta al análisis poco feliz que realizó Calabró sobre su nuevo programa en El Nueve.

Embed - La INCOMODIDAD de Marina Calabró cuando le preguntaron por las duras críticas de sus colegas

En este marco, los cronistas de Puro show de El Trece salieron en busca del testimonio de la ex columnista de Lanata sin filtro, quien fiel a su estilo optó por ser cauta con sus dichos. Ante la consulta sobre su sensación ante las críticas de sus pares, se limitó a contestar:

No pasa nada, chicos. Obvio que me molesta No pasa nada, chicos. Obvio que me molesta

Finalmente, sobre las razones de sus colegas para "pincharla", Calabró cerró: "¿Por qué no les preguntás a ellos?".

Carmen Barbieri también cargó contra Marina Calabró

La conductora de El Nueve recogió el guante ante las críticas de la periodista del Grupo América a su programa y la atendió. "Es una mala compañera y la veo muy mal conduciendo. Estoy compitiendo con ella y le estamos ganando", aseguró Barbieri, picante.

Estamos contentos porque nos va bien, lo digo bajito para que no te duela tanto, no sangres por la herida. Soy una colega que se fue de El Trece con una gran dolor porque dije a mucha gente que quiero, y estoy conociendo a otras tantas que quiero también Estamos contentos porque nos va bien, lo digo bajito para que no te duela tanto, no sangres por la herida. Soy una colega que se fue de El Trece con una gran dolor porque dije a mucha gente que quiero, y estoy conociendo a otras tantas que quiero también

"Estoy aprendiendo a conocerlas. Y está bien que hagas la crítica pero yo creo que te anda mal la tele o tenés mal el brillo, dijiste que yo estoy naranja o negra, vos te cuidás, hacés bien. Yo con el humor trato de cuidarme. ¿Sangrás por la herida? Nos va mejor que a vos. Pero por medio punto o un punto, ¿tanta maldad?", continuó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PtcRecargado/status/1928566135818989827&partner=&hide_thread=false Carmen Barbieri destruyó a Marina Calabro

“Es mala compañera y muy mala conduciendo “

“Nos va bien , lo digo bajito para que no te duela tanto , no sangres por la herida , nos va mejor que a vos “

“por medio o un punto tanta maldad tenes ?”

“Yo tengo luz propia , vos… pic.twitter.com/5jpJb5HKbk — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) May 30, 2025

"Yo soy una figura popular, no una estrella. No hago las cosas improvisadas, solo improviso con mis monólogos pero vengo sabiendo lo que tengo que hacer", manifestó.

Y, concluyó duramente: "Les voy a contar, yo me llamo Carmen Luz, ya de nacimiento tengo luz propia. Vos no necesitás luz, necesitás unos cuantos faroles que te alumbran la cara, yo no. Si no te gusta, no lo veas el programa pero a la gente le gustó".

----------

Más contenido en Urgente 24:

El outlet de Buenos Aires que todos visitan por su ropa de marca a precios únicos

Albanesi profundiza su crisis (y default)

Una isla africana pide ser parte de una Argentina "tricontinental" (no exenta de riesgo)