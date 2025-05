"Son otros tiempos": Karina Mazzocco estalló al opinar de las internas en América TV

Qué dijo Karina Mazzocco sobre las internas en América TV

Por otro lado, la comunicadora aprovechó la entrevista para referirse a las internas que hay adentro del reconocido canal.

"Cambiaron los tiempos, los modos y las formas. Todos hacemos televisión de otra manera. Yo también me aggiorné a los tiempos que corren, pero hay cosas que me gusta mantener y el respeto por el compañero de canal me sigue gustando mucho, a pesar de que pasó de moda", señaló.

Asimismo también opinó sobre la pelea de LAM, más que nada Ángel de Brito y Yanina Latorre, con otros programas de América TV.

"Son otros tiempos. Por eso me da añoranza cómo se manejaban las cosas antes y cómo eran lo códigos, pero con el correr del tiempo va cambiando todo y no me quejo", consideró.

