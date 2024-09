Llega a los cines la nueva adaptación de Stephen King que te va a hacer emocionar

Una adaptación que desafía las expectativas

A pesar de las diferencias de opinión, la mayoría de los críticos coinciden en que la película es una potente adaptación de la obra de King, a la que se la llegó a comparar con otros clásicos como The Shawshank Redemption (o Sueño de fuga) y Stand by Me (Cuenta conmigo). Y por si fuera poco, La vida de Chuck coloca a Flanagan al lado de figuras icónicas como Frank Darabont y Rob Reiner, directores que también lograron trasladar la esencia de Stephen King al cine con enorme éxito.

image.png "La vida de Chuck" conquistó a la crítica en el Festival de Cine de Toronto, y algunos la llaman una de las mejores adaptaciones de Stephen King hasta la fecha.

Con su estreno comercial en puerta, queda por ver si La vida de Chuck se mantiene como una de las mejores adaptaciones de King. Sin embargo, la respuesta inicial de la crítica da a entender que esta película podría meterse cómodamente en el panteón de los clásicos del autor.

