Medicina letal | Tráiler oficial | Netflix

2- Only Murders in the Building (Solo asesinatos en el edificio, en español)

Serie de televisión estadounidense de comedia, creada por Steve Martin y John Hoffman, que se estrenó el 31 de agosto de 2021 en la plataforma de streaming Hulu.

La serie es protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez, interpretando a tres desconocidos, quienes comparten una obsesión con el género True Crime y de repente se encuentran envuelto en uno de ellos.

Cuenta con 3 temporadas y está disponible en Star+.

Only Murders in the Building | Tráiler Oficial Subtitulado | Star+

3- The Bear

Serie de drama y comedia, con un ritmo frenético, por momentos estresantes. Protagonizada por Jeremy Allen White en el papel del joven chef Carmen "Carmy" Berzatto, que abandona el mundo de la alta cocina y regresa a Chicago para regentar el restaurante de su familia que afronta muchos problemas.

La 1era temporada fue un éxito y está a punto de salir la 2da (23 de agosto), en Star+.

The bear | Temporada 1 | Trailer Oficial Subtitulado | Star+

4- Suits (La clave del éxito)

Serie de comedia y drama, que narra la vida de Mike Ross, un hombre brillante a pesar de no haber acabado sus estudios, que se encuentra trabajando con Harvey Specter, uno de los mejores abogados de la ciudad de Nueva York, y su equipo. El grupo enfrenta traiciones y secretos que finalmente salen a la luz. Viejas y nuevas rivalidades aparecen entre los miembros del equipo a medida que aprenden a lidiar con el recién llegado.

Está disponible en Netflix y cuenta con ¡9 temporadas!

En el reparto encontramos a Gabriel Macht, Patrick J. Adams y Rick Hoffman, entre otros.

SUITS - Trailer Español

5- The Summer I Turned Pretty (en español: El verano en que me enamoré)

Serie de drama y romance, que trata sobre un triángulo amoroso entre una chica y dos hermanos. Una historia sobre el primer amor, el primer desamor y la magia de ese verano perfecto.

Protagonizada por Lola Tung, Christopher Briney y Gavin Casalegno, entre otros, cuenta con 2 temporadas y está disponible en Prime Video.

The Summer I Turned Pretty Trailer SUBTITULADO [HD] Serie/ El verano en que me enamoré Trailer

6- The Witcher

Serie de acción, aventura, fantasía y drama, con 3 temporadas.

Sinopsis: Geralt de Rivia, un cazador de monstruos solitario, intenta encontrar su lugar en un mundo en que a menudo las personas son peores que las bestias.

Protagonizada por Henry Cavill, Freya Allan y Anya Chalotra, entre otros.

Disponible en Netflix.

The Witcher: Temporada 1 - Trailer Final Subtitulado [HD]

7- El abogado de Lincoln

Crimen, drama y misterio en esta serie que tiene 2 temporadas y está protagonizada por Manuel Garcia-Rulfo, Neve Campbell y Becki Newton, entre otros.

Sinopsis: Después de un accidente, el famoso e idealista abogado de Los Ángeles Mickey Haller vuelve a arrancar su carrera cuando acepta un caso de asesinato. Y lo hace desde la parte trasera de su Lincoln Town Car.

Disponible en la plataforma Netflix.

El Abogado del Lincoln | Netflix | Tráiler Oficial Subtitulado

8- Special Ops: Lioness (en español: Operativo Lioness)

Serie de drama, acción y suspenso, estrenada en julio pasado y, por ahora, con una sola temporada.

Con un elenco que combina estrellas consagradas y jóvenes promesas, la serie es protagonizada por Zoe Saldaña, Nicole Kidman y Morgan Freeman, entre otros.

Inspirada en un programa militar real de USA, la serie se adentra en el mundo antiterrorista: la CIA contrata un joven marine con el trabajo de hacerse amigo de la hija de un dirigente terrorista para vencer la organización desde adentro.

Disponible en Paramount+.

OPERATIVO: LIONESS Tráiler Español Latino (2023) Zoe Saldana

9- Star Trek: Strange New Worlds

Precuela de 'Star Trek: La Serie Original', Strange New Worlds sigue las aventuras de la tripulación de la nave USS Enterprise, con el capitán Christopher Pike al mando.

Acción, aventura y ciencia ficción, en 2 temporadas.

Disponible en Paramount+

Star Trek: Strange New Worlds (2022) | Serie TV | Avance Oficial Subtitulado | Paramount+

10- Game of Thrones (en español: Juego de Tronos)

Una de las series más populares de los últimos tiempos, que cuenta con 8 temporadas y ganó 59 premios Primetime Emmy.

Es una serie de televisión de drama y fantasía medieval desarrollada por David Benioff y D. B. Weiss y producida por la cadena HBO. Relata las vivencias de un grupo de personajes de distintas casas nobiliarias en el continente ficticio de Poniente para tener el control del Trono de Hierro y gobernar los siete reinos que conforman el territorio.

El primer episodio se estrenó en abril de 2011 en Estados Unidos y Canadá, y desde 2015 la transmisión de sus episodios se llevó a cabo de forma simultánea en más de un centenar de países.

Es uno de los programas de televisión bajo demanda más populares de HBO, así como uno de los "mayores dramas" y el "programa más comentado" de la televisión en 2014.

Ciertos medios, como The Washington Post, Time, The Hollywood Reporter y Rolling Stone la catalogaron como una de las mejores series de televisión y la crítica ha elogiado aspectos como sus actuaciones, los guiones, los efectos especiales, las secuencias de batallas y la música.

Si todavía no la viste, hoy puede ser un buen día para comenzarla:

Juego de Tronos "Game Begins" Trailer (subtitulado)

