La violenta pelea de Eliana Guercio y Sol Pérez: "Arrugaste"

Eliana Guercio y su cruce con la exparticipante Catalina Gorostidi

Además de su enfrentamiento con Sol Pérez, la exmodelo también se cruzó con Catalina Gorostidi a raíz del juego de Virginia Demo, una de las protagonistas de la actual edición de Gran Hermano.

“Me parece que hay tanta caradurez en la televisión argentina. Primero vamos a hablar de que estoy escuchando que Virginia es una persona tejedora, que es mala mina”, comenzó diciendo la exparticipante.





"Es una competencia, es un juego" Cata y Eliana empezaron una pelea que dio que hablar



Mirá la casa las 24hs gratis

Registrate en https://t.co/V2oiLhxYyB #GranHermano #StreamsTelefe pic.twitter.com/9peK4AndbS — Gran Hermano (@GranHermanoAr) May 29, 2024



Sin embargo, rápidamente intervino Eliana Guercio: “Yo dije mentirosa y falsa”. A lo que la exjugadora contestó: “Bueno, todo lo que prácticamente hace Furia”.

Ante sus dichos, la panelista manifestó tajante: “Tejedora me refiero a cuando vos contaste una historia, que me eh cruzado con tanta gente de esas y las detecto tan bien, pero ahora verlo en vivo y en directo en una casa me sorprende porque es alevoso”.

