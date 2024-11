La fascinante miniserie de Netflix con 5 episodios que la rompe toda

Sexo, drogas y el ascenso en el streaming

A pesar de que Netflix advierte que "Halston" no es apta para todo público, eso no frenó a la audiencia, que no demoró en colocarla como una de las producciones de mayor popularidad de la plataforma. La propuesta innovadora de este drama sigue sumando fanáticos desde su estreno en 2021, que gozan de un acercamiento íntimo a la historia de un personaje que marcó una era en la moda y pagó el precio del éxito con su propia caída.