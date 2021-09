Juan Manzur: "Ojalá Dios nos ayude" (y estallan los memes)

"Recién una señora que pasó me miraba y me decía 'que Dios lo ayude'... y yo no le dije nada, ahora le voy a decir en público: ojalá que Dios nos ayude, que nos dé una manito, porque realmente esta vuelta nos hace falta para seguir saldando todas las deudas que la Argentina tiene ”, dijo Juan Manzur al finalizar el acto, del que también participó la titular de la ANSES, Fernanda Raverta.