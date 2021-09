La jubilación anticipada está más cerca

jubilados.jpg Los jubilados esperan anuncios pero dudan

Otros que también opinaron sobre el tema fueron los economistas

Ellos recuerdan que la aplicación de una jubilación anticipada depende de cómo se financie pero también de no generar un incentivo para que los posibles beneficiarios se pasen de la formalidad a la informalidad.

“El sistema previsional es hoy la fuente principal de desequilibrio fiscal y una de las razones de nuestras crisis recurrentes. La PUAM (pensión al adulto mayor) y las moratorias suman jubilados, mientras los trabajadores formales que aportan son cada vez menos. Después de reducir el valor real de las jubilaciones para contener el gasto, ahora el Gobierno analiza agregar beneficiarios. Tal vez, imagine que perdió esos votos porque no puso dinero en el bolsillo del votante minutos antes de la elección, y piense hacer eso en los próximos dos meses, con un costo fiscal que pesará por muchos años”, analizó Eduardo Levy Yeyati.

“Puede ser una reactivación de la PAD (Prestación o Jubilación Anticipada por Desempleo) de 2005, que benefició a los que perdieron el trabajo en la crisis de la convertibilidad y quedaron demasiado adultos para reinsertarse, como ahora con la pandemia. Si es así, deben ser unos 50.000 los beneficiarios y no sería tan grave, en parte se justifica por la emergencia laboral”, agregó.

Por su parte el economista jefe de FIEL , Juan Luis Bour sostiene:

Parece bueno que alguien que tiene 30 años de aportes pueda tener un beneficio anticipado. Es una idea razonable. El problema está en cuánto va a poder retirar antes de su jubilación y en qué medida eso desfinancia al sistema. Porque esa persona estaría cobrando por cinco años más pero no agrega aporte. Lo mejor sería que no lo financie la seguridad social

Sin embargo, para el economista, el principal problema es otro: la medida puede generar un incentivo para la informalidad. “Probablemente se termine informalizando a más gente mientras se está esquivando el verdadero problema que es la falta de empleo. En un país donde más del 40% de la economía es informal. Mientras tanto, la seguridad social tiene que hacerse cargo de algo más. La idea es positiva en la medida de que se pueda calibrar desde lo financiero”, indicó.

A todo esto, el jefe de Gabinete de Ministros expresó por Twitter los contenidos de su reunión con la titular de PAMI Luana Volnovich.