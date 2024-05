Iron Maiden agotó Huracán y agregó otra fecha en Argentina

La última vez que Iron Maiden tocó en Argentina fue el 12/10/2019 en el estadio de Vélez Sarsfield, en el marco de "The Legacy of the Beast Tour" y los 50.000 espectadores disfrutaron de dos horas a puro heavy metal. Steve Harris, bajista de la banda, dijo: “En esta gira tocaremos nuevas canciones de Senjutsu y Somewhere In Time, muchas de las cuales nuestros fans en América del Sur no han tenido la oportunidad de escuchar antes, así que será una gran experiencia”.