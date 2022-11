Interna en el freestyle: Bizarrap salva a Duki

image.png Duki en sus inicios (2015).

Sobre su presencia en aquel evento, Duki comentó:

No era como en Estados Unidos que se respira el rap. Yo aproveché este circuito de batallas para ir mejorando, pero yo todo el tiempo les decía a los pibes: La vaina es la música No era como en Estados Unidos que se respira el rap. Yo aproveché este circuito de batallas para ir mejorando, pero yo todo el tiempo les decía a los pibes: La vaina es la música

Y la session 50 remite justamente a esos días de gloria. No hace falta más que leer las repercusiones que tuvo el hitazo en las redes. Duki nació siendo un iluminado del freestyle y en el trap, pero, como dice el tallerista literario Marcelo Di Marco, el don sin la práctica no es nada.

Para Duki el trap es mucho más que un género.

El trap no lo veo como un género de música, sino como un tempo. Como un tempo y como una forma de expresarlo El trap no lo veo como un género de música, sino como un tempo. Como un tempo y como una forma de expresarlo

En Twitter los fans de Duki acudieron a apoyar la nueva session debido a que, justamente, remite al Duki de aquellos años. Uno más suelto y menos comercial, menos pop, con menos ritmos psicodélicos y más directos.

Un comentario similar fue respaldado por el mismísimo Bizarrap en un comentario dentro del video de YouTube como para cerciorar las dudas.

También hubo comentarios similares sobre el regreso a sus raíces, aunque polémicos respecto a las opiniones de otros usuarios.

Con el paso del tiempo, Duki se fue alejando del freestyle. Las batallas no lo llenaban:

Yo personalmente usaba las batallas como medio de entrenamiento. Pero la verdad que no me sirve de nada una persona que se para delante de la otra para rebajar o resaltar su misma persona Yo personalmente usaba las batallas como medio de entrenamiento. Pero la verdad que no me sirve de nada una persona que se para delante de la otra para rebajar o resaltar su misma persona

Un poco de historia

El Quinto Escalón se trató de una competencia de batallas de rap, fundada y organizada en el Parque Rivadavia del barrio de Caballito en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Duki participó varias veces. Una de las características que más lo marcaban era su velocidad y agresividad.

¿Qué es el freestyle? —el rap de estilo libre— es la recitación espontánea de letras organizadas rítmicamente sin ensayar. A veces esto significa que una persona está inventando letras sobre la marcha, a veces significa que una persona está recitando combinaciones espontáneas de coplas que riman, y a veces significa una especie de collage espontáneo que recuerda letras de otras obras compuestas previamente.

Uno de los primeros sencillos de Duki fue “No vendo trap” en el 2016. En el 2017 sumó otros hitazos como “Hello Cotto” (15 millones de reproducciones nada más en las primeras semanas), “Loca remix” con Khea y Cazzu, y “She don´t give a fock”. En 2018 agregó “Si te sentís sola”, luego de romper su vínculo con Omar Varela y Mueva Records.

Este año se jugó a nivel publicitario con el regreso de Duki al trap.

Y de la mano de Bizarrap...

No hay ningun perdón, ninguna reivindicación, Duki nunca se fue y jamás dejó de hacer lo que más le gusta: Música. Como él mismo dice, muchos se rinden, pero no es el caso.

Duki nunca se fue. Siempre estuvo.

El debate se da por otro lado.

Bizarrap llegó a impulsar a un Duki que había hecho una promesa hace años. Ahora todo se dio. Los planetas se alinearon y la session 50 está atravesando el cosmos como un meteorito rumbo al puesto número uno.

Hay quienes piensan que el nuevo trap trata sobre chicos intentando hacer arte, teniendo de base los tutoriales de YT del FL Studio. Y el Freestyle es una manera muy ingeniosa para desarrollar la creatividad en la composición, además incentiva la búsqueda cultural en aquellos qué tienen la inquietud por mejorar sus barras, tienen hambre de más contenido y referencias populares, filosóficas.

