Gran Hermano: El fuerte enfrentamiento entre Alfa y Ariel

En una de las últimas compras semanales se quejó de que en el supermercado el carbón no tenía precio, por lo que no lo tomó, momento en que Santiago del Moro le informó que igual lo hubiera hecho. Incluso, la última semana, quienes hicieron las compras deliberadamente no agarraron el carbón, dando a entender que no les interesaba la propuesta del parrillero.