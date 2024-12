Georgina Barbarossa explotó contra Milei tras el recorte en medicamentos

No es la primera ves que Georgina Barbarossa apunta contra Milei

Georgina Barbarossa en más de una ocasión se mostró en contra del presidente Javier Milei. Hace algunos meses en diálogo con Luis Novaresio por LN+ también criticó al mandatario nacional.

“Le preguntaría cómo fue su infancia ¿Qué le pasó? No puede ser tan duro, tan rígido. No creo que no le importe esos viejos. No puede ser que solo le importe un número”, había dicho en esa ocasión.

Asimismo, había criticado su postura en relación al conflicto bélico en Medio Oriente: "Por el apoyo de Milei a Israel, en esa guerra espantosa y absurda".

"Nos pusieron dos bombas, y tendrá miedo de que nos pongan otra. Trato de pensar cómo él", reflexionó sobre el comportamiento del economista.

