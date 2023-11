Flor de la V quebró en llanto en Intrusos: "Es muy difícil"

Quiero bordar porque necesito compartir tiempo con vos, quiero charlar Quiero bordar porque necesito compartir tiempo con vos, quiero charlar

Además, habló de la importancia de esta actividad en su vida: "A nosotras nos encanta borda, es algo que hacía mi familia. Lo hizo mi madre, es algo que se ve que lo hicimos durante muchísimo tiempo y que a nosotras nos conectaba con algo hermoso. Que ella me lo haya vuelto a pedir es algo que me produce muchísima emoción. Perdón que me sensibilicé, es un hermoso momento. Aparte es muy difícil maternar", concluyó Flor de la V.

