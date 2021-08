Estrenos de septiembre en Amazon Prime Video

SEPTIEMBRE 3

Cenicienta es una nueva versión musical y audaz de la historia tradicional con la que todos crecimos. Nuestra heroína (Camila Cabello) es una joven ambiciosa cuyos sueños son más grandes de lo que el mundo le permitirá. Sin embargo, con ayuda de su Fab G (Billy Porter), ella logra perseverar y que sus sueños se hagan realidad. El musical incorpora canciones pop de artistas globales contemporáneos y canciones originales de Camila Cabello e Idina Menzel.

SEPTIEMBRE 5

FEAR THE WALKING DEAD Official Trailer (2016)

La temporada 6 de Fear The Walking Dead nos muestra al grupo distribuido en diferentes asentamientos de Virginia y con problemas para sobrevivir mientras intentan aferrarse a quienes son y en lo que creyeron alguna vez.

IT CHAPTER TWO - Final Trailer [HD]

En la parte dos de It, basada en la novela de Stephen King, Pennywise regresa 27 años después de haber sido derrotado por miembros del Club de los Perdedores para aterrorizar una vez más a la ciudad de Derry. Los amigos de la infancia, ahora adultos, hace mucho que se separaron, pero cuando la gente comienza a desaparecer, Mike Hanlon llama a los demás a casa para una última batalla. Dañados por las cicatrices del pasado, los Perdedores unidos deben vencer sus miedos más profundos para destruir a Pennywise, que es ahora más poderoso que nunca.

Argo Official Trailer #1 (2012) Ben Affleck Thriller Movie HD

Mientras la revolución iraní alcanza un punto crítico, un especialista en "exfiltración" de la CIA elabora un arriesgado plan para liberar a seis estadounidenses que encontraron refugio en la casa del embajador canadiense. Dirigida por Ben Affleck, Argo fue galardonada con el Óscar a la mejor película.

SEPTIEMBRE 7

Late Night - Official Trailer | Amazon Studios

El mundo de una presentadora de un programa de televisión (Emma Thompson) nocturno se pone de cabeza cuando contrata a su primera y única escritora mujer (Mindy Kaling). Originalmente contratada para cubrir las preocupaciones por la diversidad en la empresa, esta decisión trae consecuencias inesperadamente divertidas.

SEPTIEMBRE 10

The Voyeurs - Official Trailer | Prime Video

Una joven pareja se muda a un apartamento en Montreal. Al poco tiempo encuentran un bizarro interés en sus excéntricos vecinos del edificio de enfrente. Lo que comienza como una curiosidad, da un giro inesperado y se convierte en una historia de obsesión y deseo mientras sus vidas se entrelazan de manera repentina.

Con el futuro de la raza humana en juego, un grupo de hombres y mujeres jóvenes concebidos para la inteligencia y la obediencia, se embarcan en una expedición para colonizar un planeta lejano. Pero cuando descubren inquietantes secretos sobre la misión, desafían su entrenamiento y comienzan a explorar su naturaleza más primitiva. A medida que la vida en el barco llega al caos, son consumidos por el miedo, la lujuria y el hambre insaciable de poder.

SEPTIEMBRE 15

ZOMBIELAND: DOUBLE TAP - Official Trailer (HD)

Columbus (Jesse Eisenberg), Tallahassee (Woody Harrelson), Wichita (Emma Stone) y Little Rock (Abigail Breslin) se trasladan al corazón de Estados Unidos mientras se enfrentan a zombies evolucionados, compañeros sobrevivientes y las molestías que aumentan en la sarcástica familia improvisada.

SEPTIEMBRE 16

Han pasado algunos meses desde el último juego de las llaves. Cada miembro del grupo intenta rehacer su vida mientras se enfrenta a las consecuencias que desencadenaron al escoger un par de llaves dentro de un inofensivo tazón de vidrio. Ahora viven con la incógnita de si podrán superar el pasado o deberán rendirse a sus deseos. Ya que por mucho que te escondas, el deseo te encuentra.

SEPTIEMBRE 17

Le Bal des Folles (The Mad Women’s Ball) | Official Trailer | Prime Video

Basada en la novela 'Le bal des folles' de Victoria Mas, esta película dirigida por Mélanie Laurent sigue la historia de Eugénie, una mujer que es injustamente internada en un hospital psiquiátrico de París, porque desde pequeña cuenta con el poder especial de poder escuchar a los muertos. Ella planea escapar con la ayuda de una de sus enfermeras.

Everybody’s Talking About Jamie | Official Trailer | 20th Century Studios

Jamie tiene 16 años y no encaja del todo. Está aterrorizado por el futuro, pero apoyado por su amada madre y rodeado de sus amigos, Jamie supera los prejuicios, termina con los abusones de la escuela y sale de la oscuridad para convertirse en el centro de atención.

