Encuesta: 1 de cada 3 personas le deseó la muerte a alguien

-Según la encuesta, casi 1 de cada 10 británicos piensa en la muerte -la propia, o en general- todos los días. Otro 20% la piensa varias veces por semanas. Solamente el 4% dice nunca pensar en ella.

-Dos tercios de los encuestados dijeron que hay cosas peores que la muerte, como la vida con dolor, tener una enfermedad verdaderamente incapacitante, perder a un ser querido, en particular a un hijo.

-Con respecto al miedo a morir, el 41% dijo tenerlo y el 43% dijo que no tiene miedo. Las mujeres jóvenes eran las más propensas a tenerle miedo y los hombres mayores de 60 los menos. La gente que practica una religión era menos propensa a tenerle miedo que los no religiosos, pero no era una diferencia demasiado significativa.

-El 49% ha imaginado su propio funeral. El 45% dijo que preferiría ser cremado, el 15% que quería ser enterrado y el 13% que le gustaría que su cuerpo fuese donado para investigaciones médicas.

-Un tercio de los británicos cree en la vida después de la muerte. Dentro de ese grupo, el 43% cree que el alma va al cielo o nos sobrevive en alguna forma, el 16% cree en la reencarnación y el 6% cree que se convertirá en un espíritu.

-El 54% de los encuestados no cree en el cielo ni el infierno.

-Tres cuartos de los encuestados dijeron estar preparados para morir por salvar la vida de otro. 1 de cada 10, en cambio, no sacrificaría su vida por nadie.