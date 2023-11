Elon Musk tendrá película biopic con productora del Oscar 

image.png

La película, que aún no tiene título, será dirigida por Darren Aronofsky, el aclamado cineasta responsable de obras como Requiem for a Dream, Black Swan y The Wrestler. Aronofsky se basará en el libro Elon Musk, la biografía autorizada escrita por Walter Isaacson, el mismo que retrató a figuras como Steve Jobs, Albert Einstein y Leonardo da Vinci.