El pepe grillo en el hombro de Kanye West. ¿Quién es Candace Owen?

Ese simple posteo terminó desatando polémica entre sus seguidores. Muchos critican la relación, estableciendo que ella no es una buena influencia para el artista, ya que las opiniones de esta joven han llegado a recibir elogios hasta del propio Donald Trump.

Según el ex-presidente, Owens forma parte de un grupo de jóvenes pensadores que «son geniales para el país».

Pero, ¿Cuál es el origen de esta mujer?

Se trata de una famosa bloguera nacida en Connecticut, es conocida por sus declaraciones a favor del mandatario Donald Trump, así como también debido a su crítica contra el movimiento 'Black Lives Matter'.

Uno de sus comentarios más fuertes a ese movimiento ha sido decir que son “una pandas de niños intentando sentirse oprimidos simplemente para llamar la atención de los demás”

image.png Conservadora Candace Owens

Sin embargo, sus inicios como activista no fueron muy conservadores sino que todo lo contrario. Se matriculó en periodismo en la Universidad de Rhode Island, pero abandonó los estudios después del primer año.

Varios meses después intentó crear una web dedicada a denunciar públicamente a usuarios de Internet que ejercieran ciberacoso. A pesar de que la idea chocaba con las leyes en defensa de la intimidad, ella creía firmemente en su proyecto.

Pero, a medida que trataba de hacerlo realidad, había recibido muchas críticas, tanto del Bando Republicano como del Demócrata. Las más fuertes vinieron de parte de los demócratas, lo que generó en ella un cambio de idealismo político.

Fue en 2017 donde declaró:

Me convertí en una persona conservadora una noche… me di cuenta de que los liberales eran los racistas. Los liberales eran los troles… Soy conservadora por mi web, Social Autopsy Me convertí en una persona conservadora una noche… me di cuenta de que los liberales eran los racistas. Los liberales eran los troles… Soy conservadora por mi web, Social Autopsy

Ese mismo año, entró en círculos conservadores por estar a favor de Trump y por criticar ideologías liberales sobre el racismo institucional, desigualdad, y política de identidad.

¿Amistad o Manipulación?

En abril de 2018, Kanye West tuiteó "me encanta la manera de pensar de Candace Owens".

Desde entonces el rapero ha estado estrechamente ligado a Owens. Además de asistir a su desfile de moda con la camiseta “White Lives Matter ”, el artista asistió al estreno de su documental The Greatest Lie Ever Sold: George Floyd and the Rise of BLM.

Incluso la situación que ocurrió en el desfile de West, según ex amigos de Kanye, han dicho que ella se desempeña como su principal asesora en su vida diaria.

Fuentes cercanas a Kanye le han informado al portal Eventoplus Argentina, que Candace se estuvo comunicando con personas en nombre del rapero, arreglando reuniones y futuras apariciones.

image.png Kanye West y Candace Owens durante el desfile en la Semana de la Moda en París

Lo que todavía no está claro es si West le paga a Owens como consultora, pero muchas personas que solían frecuentar su círculo social confirman que cualquiera que reciba dinero de él, siempre saldrá beneficiada.

Esto es, sin duda, una peligrosa señal sobre que existan muchas figuras poderosas e influyentes de la extrema derecha dándole el espacio a West, a través de una plataforma, para denunciar a las supuestas “élites” de izquierda que lo han censurado.

