Un poco de historia

María Félix fue una de las estrellas mexicanas más exitosas de todos los tiempos y esta es la primera vez que se contará su historia. La actriz protagonizó 47 películas en México, Francia, Italia y Argentina. Fue la reina de la pantalla grande en México y pasó a ser conocida como “La Doña”.

Su personalidad tan fuerte la hizo construir una gran carrera. Su historia es una de amor y pérdida, de exploración cultural y religión mexicana, de aceptación, feminidad y fama. Es la historia de una niña de Alamos que se convirtió en la musa menos convencional de México.

image.png

¿Qué opina Eiza González?

La actriz compartió en sus redes sociales su emoción al anunciar este nuevo proyecto y aseguró que está muy contenta de poder interpretar el papel de una de las mujeres mexicanas más importantes en la historia del cine.

También mencionó que para ella María Félix fue un ejemplo feminista y su “inspiración”.

La tenacidad de María y su forma feroz de vivir algunas de las adversidades más duras que he presenciado me han inspirado a mí y a muchos más". Me siento increíblemente honrado de interpretarla y de llevar su voz e historia al mundo , comentó a Deadline.