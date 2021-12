Cuando ellos se olvidan que nacieron de mujeres

Enrique Peña Nieto, hijo de Gilberto Enrique Peña del Mazo y María Nieto Sánchez, tiene 4 descendientes, de los 2 son hijas: Paulina y Nicole.

Vladímir Putin, hijo de Vladimir Spiridonovich Putin y Maria Ivanovna Putina, con su ex mujer Lyudmila Shkrebneva tuvieron al menos 2 hijas: María y Katerina.

Recep Tayyip Erdogan, hijo de Ahmet Erdogan y Tenzile Mutlu, tiene 4 descendientes, de los que 2 son mujeres: Esra y Sümeyye.

ivanka.jpg Ivanka, adorada hija de Donald Trump, con 2 ex mujeres, casi 3 ex.

Vayamos a la trivia:

A. Los 7 tuvieron comentarios racistas.

B. Los 7 tuvieron comentarios polémicos sobre mujeres.

C. Los 7 tuvieron comentarios despectivos hacia la comunidad LGBTQ+.

Respuesta correcta: B.

barbara berlusconi.jpg Barbara Berlusconi hija mayor de Silvio Berlusconi y su ex, Verónica Lario. Barbara, CEO del holding, acaba de ser madre por 5ta. vez y por eso le llamó Ettore Quinto, 14to. nieto de Silvio Berlusconi. Es el 3er. hijo con el ex barman Lorenzo Guerrieri, y tiene 2 anteriores con Giorgio Valaguzza.

La gente

José Antonio Kast Rist, candidato a Presidente de Chile.

“Vamos a eliminar el Ministerio de la Mujer”, a días del balotaje y con el voto femenino eligiendo en forma mayoritaria a su rival, Gabriel Boric. Luego, se desdijo, prometió mantener esa cartera y pidió perdón a las féminas.

Donald John Trump, ex Presidente de Estados Unidos, dijo:

“Un hombre tiene claro lo que quiere y hace lo que sea para obtenerlo sin ningún tipo de límites. Las mujeres encuentran que ese poder que tengo es tan excitante como mi dinero”.

“Si Hillary Clinton no puede satisfacer a su esposo ¿cómo pretende satisfacer a los Estados Unidos?”.

Silvio Berlusconi, ex Presidente italiano:

"Mujeres: no lean los diarios y como carrera elijan casarse con un hombre rico".

Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, Presidente saliente de Chile:

"Bueno muchachos, me acaban de sugerir un juego muy entretenido. Todas las mujeres se tiran al suelo y se hacen las muertas y todos nosotros nos tiramos encima y nos hacemos los vivos".

piñera3.jpeg Los Piñera durante la 1ra. carrera presidencial del hoy Presidente saliente de su 2do.mandato no consecutivo.

Enrique Peña Nieto Sánchez, ex Presidente de México:

“¿Cuál es el precio del kilo de tortilla?”, le preguntaron. Él respondió: “No soy la señora de la casa. Pero ha de estar entre 6 y 8 pesos”.

peñanieto333.jpg Los Peña Nieto.

Vladimir Vladimirovich Putin, Presidente de Rusia.

"No tengo días malos porque no soy una mujer. No quiero ofender a nadie".

putin familia.webp Los Putin cuando eran los Putin.

Recep Tayyip Erdogan, Presidente de Turquía:

"No pueden ubicar a una mujer que está dando el pecho en la misma posición que un hombre que no tiene esas responsabilidades. Eso contradice la naturaleza".