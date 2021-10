Cristina Pérez: ¿La periodista apunta al estrellato?

“Igual mis felicitaciones a Cristina Perez. ¡Alto garoto enganchó! jajaja”, tuiteó @gracepenafort.

“No puedo ver a Cristina Pérez con otra persona que no sea Rodolfo Barili”, comentó @UnaBazofia compartiendo las imágenes de la pareja.

“Ah lo que se está comiendo Cristina Pérez”, resaltó @Lamasmalaleche compartiendo un meme.

A pesar de los elogios, algunos trolls oficialistas salieron a atacar a la periodista:

“Cristina Pérez catadora de gorilas”, escribió @crisferchu junto a una imagen de Moria Casán entre risas.

“Otra periodista independiente, ahora sabemos quien le tira letra. Cristina Pérez se mostró muy feliz con el diputado Luis Petri: 'Estamos enamorados' - ¡Cómo le da la cara para hablar mal del Gobierno y decir que es imparcial, caradura, Macrista!”, compartió @JMonicaVivass.

“Cristina Pérez con su nuevo novio Luis Petri : Estoy enamorada”, tuiteó generando un meme con una imagen de gorilas @puntobc.

Los dichos en Radio Mitre

En el programa Confesiones en la Noche, Cristina Pérez criticó al gobierno de turno, y apuntó contra el Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández:

“Aníbal Fernández sigue siendo ministro de Seguridad luego de amenazar a un humorista”, comentó la periodista en su editorial de la radio perteneciente al Grupo Clarín.

El Presidente debió pedirle la renuncia a Aníbal Fernández. No pedirle la renuncia a Aníbal Fernández es validar su amenaza, eso hizo el Presidente

Además, la periodista cuestionó al ex Secretario de Comercio de Cristina Kirchner, Guillermo Moreno -que había pedido adelantar las elecciones presidenciales- y exclamó:

“Lo de Guillermo Moreno es un síntoma. Mejor dicho, es otro síntoma de la descomposición del poder peronista evidenciada por la derrota. Es la reacción celular del peronismo a su propio síndrome de ingobernabilidad”, a lo que agregó:

En el peronismo, traidor es el que pierde. Como un agente purificador nombra lo innombrable, Moreno evidencia que al peronismo no le importa forzar las instituciones con tal de asegurar poder. Qué más desestabilizador que pedir elecciones anticipadas cuando aún no se consumaron ni las legislativas

Tras la unión de la pareja, se recuerda el caso de la ex Telefe, Bernanda Llorente. La ex directora del canal de las tres pelotas, había asumido a un mejor puesto luego de la unión con su pareja, el actual Ministro de Defensa, Jorge Taiana. La periodista, es la actual presidenta de Télam.

Es por esto que vuelve la cuestión sobre la pareja del diputado y la conductora. ¿Será Cristina Pérez la próxima presidenta de Télam si asume la oposición al mando?