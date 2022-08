Beyoncé cambiará una de sus letras por ser ofensiva contra discapacitados

Hannah Diviney, una escritora que defiende a los discapacitados, escribió en un artículo de opinión en el diario The Guardian que el estátus de Beyoncé como cantante significativa a nivel cultural "no excusa su uso de lenguaje 'ableist'" ('ableist' es un término del inglés cuya traducción más cercana sería: discriminatorio contra las personas discapacitadas). "Estoy tan cansada. Las personas discapacitadas se merecen algo mejor. No quiero tener esta conversación otra vez", escribió.