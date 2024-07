Argentinizados: Hugh Jackman y Ryan Reynolds probaron fernet por primera vez

¿Hugh Jackman y Ryan Reynolds a la Argentina?

Pero durante la charla no sólo se habló de bebidas. Los actores aprovecharon para felicitar a la selección argentina por su reciente victoria en la Copa América. "Felicitaciones a Argentina, realmente se lo merecen", comentaron en tono amistoso. Esta interacción no pasó desapercibida, ya que también tocaron el tema de una posible visita al país. Rossello les recordó una publicación de Reynolds en la que había insinuado un viaje a Argentina que finalmente no se concretó. "¿Por qué no nos llevan a Argentina?" cuestionó Reynolds, y agregó: "Vamos a ir la próxima".