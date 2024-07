Cierre para los fans de Marvel: Dónde está el Capitán América finalmente revelado

Pese a esto, la respuesta que todos los fans de Marvel esperaban no se encuentra ni en una película o una serie del MCU, sino en el más inesperado de los lugares: en un libro. Pero no cualquier libro. Aquellos que hayan visto "Ant-Man y la Avispa: Quantumanía" recordarán que Scott Lang, mejor conocido como el superhéroe Ant-Man, estaba vendiendo su propia autobiografía, "Look Out For The Little Guy" ("Cuidado con el chiquitín" en español), el cual podemos comprar por la plataforma Amazon en este link: https://www.amazon.com/dp/1368090133?ref_=cm_sw_r_cp_ud_dp_GBT46MZ6508S0JD58WMA.