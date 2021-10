Alec Baldwin: ¿Quién fue Halyna Hutchins?

image.png Hutchins estaba muy entusiasmada con esta película, ya que era el primer gran desafío de su prometedora carrera.

Su primer empleo como cinematógrafa llegó en 2012 con el corto Creedy and the Bee y a partir de ahí se dedicó a hacer entre 2 o 3 cortos al año. Pero ella no se limitó a la cinematografía, también buscó trabajos como fotógrafa de modelos para aprender.