No existe la V: Análisis del consumo por Fundación Capital

A propósito del trabajo de Fundación Capital, algunas consideraciones. Derribar la inflación con caída del consumo es una tarea riesgosa en una economía cuyo sistema tributario recauda sobre el consumo. No es la única objeción de Urgente24 al 'modelo Javier Milei'. No hay posibilidad de ingresar inversión directa que 'derrame' (la minería, por ejemplo, 'derrama' muy poco) cuando el consumo es bajo porque hay capacidad instalada ociosa. Entonces, ¿para qué invertir? Por último, cuando el consumo se encuentra muy deteriorado, el despegue no es tan vigoroso. Por eso no hay recuperación en V en la Argentina 2024. Probablemente sólo resulte una especulación de los mercados financieros para generar expectativas que les permitan ganar más dinero en sus inversiones especulativas. Vamos a algunos fragmentos de Fundación Capital: